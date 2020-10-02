UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Sivasspor'un rakibi belli oluyor.



Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından gruplara kalmayı daha önceden garantileyen geçen sezonun dördüncüsü Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan giriş yapacak.



Kura çekimi Türkiye saati ile 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak.



Torbalar nasıl oluştu?



1. Torba: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscow, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic.



2. Torba: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Red Star, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liege, Granada.



3. Torba: Real Sociedad, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK , Maccabi Tel-Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva, LASK Linz, CFR Cluj.



4. Torba: Zorya Luhansk, Nice, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, SİVASSPOR , Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia



Gruplar nasıl belirlenecek?



48 takımın 4'erli olacak şekilde 12 gruba ayrılacağı kura çekiminde aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.



Grup maçlarının ardından tekrar kura çekimi yapılarak eşleştirmeler yapılacak finale kadar eleme usulüyle maçlar oynanacak.



Maçlar ne zaman oynanacak?



1. Hafta: 22 Ekim

2. Hafta: 29 Ekim

3. Hafta: 5 Kasım

4. Hafta: 26 Kasım

5. Hafta: 3 Aralık

6. Hafta: 10 Aralık



