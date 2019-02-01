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Sivasspor'un Kasımpaşa maç kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Sivasspor'da maç kadrosu belli oldu

Kaynak: AA
Sivasspor'un Kasımpaşa maç kadrosu belli oldu
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01 Şubat 2019 17:17
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Kafilede futbolculardan Ziya Erdal, Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Sergio Rochet, Douglas, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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