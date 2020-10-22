Sivasspor'un grubundaki Karabağ, ilk maçında kaybetti

UEFA Avrupa Ligi I grubunda Maccabi Tel Aviv ile Karabağ, Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.



Karşılaşmada Maccabi'nin golü 10. dakikada Yonatan Cohen'den geldi.



Aynı gurptaki temsilcimiz Sivasspor ise deplasmanda Villareal'e 5-3'lük skorla mağlup oldu.



Maccabi Tel Aviv, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında temsilcimiz Sivasspor'a konuk olacak. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise aynı haftada Villareal'i konuk edecek. Karabağ ile Villareal'in maçı İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.



