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Sivasspor'un evinde sırtı yere gelmiyor

Süper Lig'in 21. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki son 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı

Kaynak: AA
Sivasspor'un evinde sırtı yere gelmiyor
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12 Şubat 2019 10:31
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek sezona başlayan Sivasspor, 3. haftada sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahada 7. haftada Bursaspor'u 2-0 yendi, sonraki haftalarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe'yi 2-0, 16'ncı haftada ise MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, 19. haftada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son maçta ise dün Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 9 maça yükselttiği yenilmezlik serisinde 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Sivasspor, bu sezon iç sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gördü ve 20 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü.

Sivas temsilcisi, dış sahadaki 10 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan toplayabildi.

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