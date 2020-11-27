Sivasspor'un Avrupa'da gol yükünü Kayode omuzluyor

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta gol yollarında forvet Olarenwaju Kayode'nin performansı göz doldurdu.



Kırmızı-beyazlıların sezon başında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Nijeryalı futbolcu, Sivasspor'un Avrupa'da gol yükünü omuzlayan isim olarak dikkati çekiyor.



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, geride kalan 4 haftalık periyotta 2 galibiyet elde ederken, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu.



Grupta yaptığı maçlarda deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına 5-3, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen Sivasspor, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti.



Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadelede dün Karabağ'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.



Gruptaki diğer maçta lider Villarreal ile Maccabi Tel-Aviv'in 1-1 berabere kalmasıyla Sivasspor, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladı.



- Kayode'nin Avrupa'da boşu yok



Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 9 gol gördü.



Kırmızı-beyazlıların golcü oyuncusu Kayode, bu periyotta her maçta gol atma başarısı gösterdi.



Nijeryalı forvet, kırmızı-beyazlı formayla Avrupa'daki ilk golünü Sivasspor'un deplasmanda Villarreal'a 5-3 yenildiği karşılaşmada attı.



Kayode, Sivasspor'un sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta da gol sevinci yaşadı.



Kırmızı-beyazlıların evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri boş geçmeyen Kayode, dün Sivasspor'un İstanbul'da Azerbaycan temsilcisini 3-2 yendiği maçta oyuna sonradan dahil olarak golünü atmayı başardı.



Sivasspor'un Avrupa'da kaydettiği 9 golden 4'üne imza atan Kayode, takımın en skorer ismi oldu.



Kırmızı-beyazlı ekipte Kayode'nin yanı sıra Arouna Kone (2), Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa da gol sevinci yaşadı.



Kayode, Avrupa Ligi'nde görev aldığı 4 maçta 221 dakika oyunda kaldı.



- Kayode, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı



Sivasspor'un forveti Kayode, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada henüz gol sevinci yaşayamadı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ligde 5 maçta şans tanıdığı ve 245 dakika sahada kalan Kayode, bu kulvarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.



Kırmızı-beyazlıların, 27 yaşındaki golcü oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



- Sivasspor'da Avrupa'da gol sevinci yaşayanlar



Tarihinde, Avrupa kupalarında 12 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gole engel olamadı.



Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.



Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız (2) ve Kayode'nin (4) yanı sıra Arouna Kone (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.



