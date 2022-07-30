Sivassporlu taraftarlar Süper Kupa maçını meydanda izledi!

Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip etti.
Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.
Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.
Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.
Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.
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