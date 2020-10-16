Sivassporlu Samassa köyde traktör kullandı

Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, misafir olarak gittiği Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde bir gün geçirdi ve traktör kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivassporlu Samassa köyde traktör kullandı
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16 Ekim 2020 16:22
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, misafir olarak gittiği bir köyde traktör kullandı.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli kalecisi bir taraftarın daveti üzerine Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyüne gitti. 

Köylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı. 

Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü gezdi.

Çılgınlar 58 taraftar grubunun "İçimizden biri Samassa" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.











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