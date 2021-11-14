Sivassporlu futbolcu Camara'ya doğum günü sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, Samba Camara'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivassporlu futbolcu Camara'ya doğum günü sürprizi
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14 Kasım 2021 16:49
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Samba Camara'ya 29. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Camara'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Samba'nın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.


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