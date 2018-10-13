  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Sivassporlu Arouna Kone, ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, elmacık kemiğinden operasyon geçirdi.

Kaynak: AA
Sivassporlu Arouna Kone, ameliyat oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 15:52
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, İstanbul'da sağ elmacık kemiğinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.

Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi.

Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.

Öte yandan Kone, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. 



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için