Sivasspor'dan ülke puanı için önemli galibiyet

Avrupa'daki temsilcilerimizden Sivasspor, ülke puanına en çok ihtiyacımız olan süreçte aldığı galibiyetle üzerine düşeni yaptı.

Abone Ol
Sivasspor'dan ülke puanı için önemli galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2020 14:27
Avrupa'da iki takımla temsil edildiğimiz dönemde, ülke puanına en çok ihtiyacımız olan süreçte Sivasspor'un galibiyeti altın değerindeydi.

Yiğidolar, kritik maçı kazanarak Başakşehir'den sonra ülke puanı için üzerine düşeni yaptı. 2022-2023'te şampiyonumuzun direkt gruplara gitmesi ve Edirne ötesinde daha fazla takımla temsil edilmeye devam etmemiz adına Sivasspor ve Başakşehir'in kalan maçlarda alacakları sonuçlar büyük önem taşıyor. Bu galibiyetle ülke puanımız 29 bin 700 oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için