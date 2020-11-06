Sivasspor'dan ülke puanı için önemli galibiyet

Avrupa'da iki takımla temsil edildiğimiz dönemde, ülke puanına en çok ihtiyacımız olan süreçte Sivasspor'un galibiyeti altın değerindeydi.



Yiğidolar, kritik maçı kazanarak Başakşehir'den sonra ülke puanı için üzerine düşeni yaptı. 2022-2023'te şampiyonumuzun direkt gruplara gitmesi ve Edirne ötesinde daha fazla takımla temsil edilmeye devam etmemiz adına Sivasspor ve Başakşehir'in kalan maçlarda alacakları sonuçlar büyük önem taşıyor. Bu galibiyetle ülke puanımız 29 bin 700 oldu.



