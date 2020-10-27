Sivasspor'dan taraftar açıklaması

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları maç öncesinde taraftar ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Haber; AA
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Sivasspor'dan taraftar açıklaması
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27 Ekim 2020 18:07
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında 29 Ekim Perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı karşılaşmada stadyumdaki locaların yüzde 50'si kadar taraftar alınacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacak.

Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak. Taraftarlar locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturacak.

Çocukların alınmayacağı localara giriş yapacak taraftarlar, yıllık vizeleri yapılmış Passolig kartlarını yanında bulunduracak.

Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.



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