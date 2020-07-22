Sivasspor'dan Mehmet Ekici sürprizi

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten bir diğer isim Mehmet Ekici. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çubuklu formayı giydiği 3 sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi.

Sivasspor'dan Mehmet Ekici sürprizi
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22 Temmuz 2020 11:33
Sarı-Lacivertlile'de şu anda da sakat olan Ekici'yle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mert Hakan Yandaş'ı bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor'un, başarılı oyuncunun yerini Mehmet Ekici ile doldurmak istediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



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