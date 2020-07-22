Sivasspor'dan Mehmet Ekici sürprizi

Sarı-Lacivertlile'de şu anda da sakat olan Ekici'yle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Mert Hakan Yandaş'ı bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor'un, başarılı oyuncunun yerini Mehmet Ekici ile doldurmak istediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



