Sivasspor'dan Karabağ'a: 'Can gardaşım!'

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda birlikte mücadele edecekleri Azerbaycan'ın Karabağ takımı için "Can gardaşım" paylaşımı yaptı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.



Her iki ülkenin bayraklarının da yer aldığı paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Demir Grup Sivasspor, bugün yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşmişti.