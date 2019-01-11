Beşiktaş'ın Sivasspor'dan kadrosuna katmak istediği sağ bek Douglas için açıklama geldi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, A Spor canlı yayınında Douglas ile ilgili soruya yanıt verdi.
"DOUGLAS'IN KALMASINI İSTİYORUZ"
"Beşiktaş'tan Douglas için resmi teklif geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Mecnun Otyakmaz, "Barcelona ile maaşını ortak ödüyoruz. Douglas'ın durumunu Barcelona ile konuşacağız, kalmasını isteriz. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi, inşallah da gelmez." dedi.
"FATİH AKSOY İÇİN FİKRET ORMAN İLE..."
Beşiktaşlı Fatih Aksoy'un kiralamak istediklerini de açıklayan Mecnun Otyakmaz, "Fatih Aksoy'u 1,5 yıl kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Teklif yaptık, zaten kendisi de Sivaslı ve burada oynamak isteyecektir. Önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek, bu nedenle oynaması gerek. Fikret Orman'ı bekliyoruz, onunla görüştükten sonra imzayı atacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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"DOUGLAS'IN KALMASINI İSTİYORUZ"
"Beşiktaş'tan Douglas için resmi teklif geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Mecnun Otyakmaz, "Barcelona ile maaşını ortak ödüyoruz. Douglas'ın durumunu Barcelona ile konuşacağız, kalmasını isteriz. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi, inşallah da gelmez." dedi.
"FATİH AKSOY İÇİN FİKRET ORMAN İLE..."
Beşiktaşlı Fatih Aksoy'un kiralamak istediklerini de açıklayan Mecnun Otyakmaz, "Fatih Aksoy'u 1,5 yıl kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Teklif yaptık, zaten kendisi de Sivaslı ve burada oynamak isteyecektir. Önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek, bu nedenle oynaması gerek. Fikret Orman'ı bekliyoruz, onunla görüştükten sonra imzayı atacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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