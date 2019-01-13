Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden'da Başkan, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a konuşan Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz günlerde affedilen eski futbolcularıile ilgilendiklerini belirtti.Sivasspor Başkanı, trasnfer hakkında ''Aatıf'ı düşünmüyor değiliz. Taraftarların da istediği bir isim. Robinho sonrası merhem olabilir. Ama 6 aydır oynamamış bir futbolcu. Fenerbahçe'den de aldığı maaş yüksek. Transfer için Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmamız lazım. Belki ikinci yarı oynatacaklar, onu da bilmiyoruz. Aatıf olabilir ama kesin bir şey diyemem.'' sözlerini kullandı.