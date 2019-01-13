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Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe açıklaması!

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncuları Aatif Chahechouhe ile ilgilendiklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe açıklaması!
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13 Ocak 2019 22:11
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz günlerde affedilen eski futbolcuları Aatif Chahechouhe ile ilgilendiklerini belirtti.

''ROBINHO SONRASI MERHEM OLABİLİR''

Sivasspor Başkanı, trasnfer hakkında ''Aatıf'ı düşünmüyor değiliz. Taraftarların da istediği bir isim. Robinho sonrası merhem olabilir. Ama 6 aydır oynamamış bir futbolcu. Fenerbahçe'den de aldığı maaş yüksek. Transfer için Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmamız lazım. Belki ikinci yarı oynatacaklar, onu da bilmiyoruz. Aatıf olabilir ama kesin bir şey diyemem.'' sözlerini kullandı.

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