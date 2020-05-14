Sivasspor'da yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlandı ve ameliyat masasına yattı

Haber; Sporx.com
Sivasspor'da yıldız isim sakatlandı
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14 Mayıs 2020 12:05
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta sahası Hakan Arslan'ın, ağrılarının idmanlarda nüksettiği ve Kayseri'de menisküs ameliyatı olacağı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, "Sezon içinde yoğun maçlardan dolayı ağrılarım vardı zaten. Bu verilen aranın ardından ağrılarım iyice arttı. Ayağım antrenmanda da kilitlenmeye başladı" dedi.



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