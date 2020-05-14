Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta sahası Hakan Arslan'ın, ağrılarının idmanlarda nüksettiği ve Kayseri'de menisküs ameliyatı olacağı öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, "Sezon içinde yoğun maçlardan dolayı ağrılarım vardı zaten. Bu verilen aranın ardından ağrılarım iyice arttı. Ayağım antrenmanda da kilitlenmeye başladı" dedi.
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31 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, "Sezon içinde yoğun maçlardan dolayı ağrılarım vardı zaten. Bu verilen aranın ardından ağrılarım iyice arttı. Ayağım antrenmanda da kilitlenmeye başladı" dedi.
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