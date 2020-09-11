Sivasspor'da yeniler, Alanyaspor'a karşı sahne alacak!

Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sivasspor'da yeniler, Alanyaspor'a karşı sahne alacak!
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11 Eylül 2020 13:54
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında 12 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor. 

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.



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