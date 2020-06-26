Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Sivasspor'da gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
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26 Haziran 2020 22:34
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yedinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan yedinci Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.



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