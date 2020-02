Sivasspor'da şampiyonluk mesajı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, "birlik, beraberlik programı" düzenledi.Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, futbolun büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.Sivasspor'a her alanda sahip çıkılması gerektiğini belirten Otyakmaz, "Süper Lig'de yer alan 12 şehir takımından biri de Sivasspor. Şehrimizin Süper Lig'de olduğu ve olmadığı yılları hepimiz hatırlıyoruz. Takımımıza her alanda sahip çıkıp, bu değeri kaybetmememiz gerekiyor." dedi.Otyakmaz, her maçın ardından açıklama yaparak gündem oluşturma gibi bir niyetlerinin olmadığını aktararak, "Bir sorun olduğunda sorunu kaynağından çözmeye çalışan, futbolu bir aile olarak görüp sorunları aile içinde çözmeye çalışan bir anlayışımız var. Bunu da uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğümüze inanıyoruz. Canımızın çok yandığı ve taraftarlarımızın büyük tepki gösterdiği anlarda metanetli oluyoruz ama artık sabrımız taştığı zamanlarda da gerekli açıklamaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Yaşanılan hakem hatalarından sonra şiddete varacak agresif şekilde protestolar yapılmamasını isteyen Otyakmaz, "Şiddete varacak özendirmelerden kaçınmamız gerekiyor. Sizler Sivas'ın önemli insanlarısınız, birçok hemşehrimize hitap edebiliyorsunuz. Sivasspor, hepimizin ortak değeri, bu desteği hepinizden özellikle rica ediyorum." diye konuştu.Otyakmaz, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizi karıştırmak isteyen, provokatör insanlar var. TFF'de yapılan hatalarla bunlara malzeme verilmesi en büyük sitemim. Siyasi polemiklerden takımımızın uzak durması, çeşitli provokasyonlara alet edilmemesi en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı."Ligin ilk yarısında göstermiş olduğumuz performans takımımızı lider tutmaya yetti." diyen Otyakmaz, şöyle devam etti:"İlk yarıda puanlar aldığımız takımlarla oynayacağımız karşılaşmalar var. Eğer biz birlik ve beraberlik içinde omuz omuza, şehrimizin bütün dinamikleriyle, taraftarımızla, teknik heyet, yönetim ve futbolcu kardeşlerimizle bu davaya inanır ve mücadele gösterirsek tekrar liderliği yakalayıp hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşabiliriz. Aytemiz Alanyaspor maçını bir milat olarak görüp, arzu ettiğimiz, hayalini kurduğumuz şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız. Bu, hepimizin yükümlülüğü."Devre arasında yapılan transfer çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Otyakmaz, ligin ilk yarısını lider olarak kapatan kadronun çok değerli futbolculardan oluştuğunu ifade etti.Kırmızı-beyazlı ekipte birçok oyuncuya transfer teklifleri yapıldığını aktaran Otyakmaz, "Şampiyonluk için önemli oyuncularımızı satmayı düşünmedik. Bu puanları toplayan oyuncuları yedek bırakacak transferler yapmış olsaydık, düzen bozulabilirdi. Onlardan daha iyi oyuncuları almak bize pahalıya patlayabilirdi." diye konuştu.Otyakmaz, takımdaki ahengi ve maaş kriterlerini bozmayacak 4 transfer yaptıklarını ve bunların da takıma katkı sağladığını belirtti.Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor'un köklü bir geçmişe, herkesin kenetlenmesine vesile olmuş tertemiz bir maziye sahip olduğunu söyledi.Hedeflerinden asla sapmayacaklarını belirten Ayhan, kırmızı-beyazlı takıma herkesin sahip çıkmasını istedi.Ayhan, Sivasspor'un inanmış bir takım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sivasspor, bundan sonra daha kararlı bir şekilde yoluna yürüyecek. Şehir olarak duygumuzu, düşüncemizi, heyecanımızı daha da artırmamız gerekiyor. Herkes bulunduğu noktada ne yapması gerekiyorsa onu yapmalı. Şehrimizi, takımımızı maddi manevi destekleyeceğiz. Taraftarlarımız da stadyumu dolduracak, inşallah statta 20 bin seyirci bandını aşmamız gerekiyor.Sivasspor sevgisi kimsenin tekelinde değil. Kim daha çok bağırıyorsa o Sivasspor'u daha çok seviyor anlamına gelmez. Bazen anlamsız paylaşımlar, anlamsız sözler kullanılıyor. Bu şehre emek vermiş insanlar var. Bazı insanlar duygularını yüreğinde yaşar. Bazıları da dışa vurarak yaşar ancak yüreğinde Sivasspor sevgisi yaşayanlara 'Sivasspor sevgisi eksiktir' demek çok yanlış olur."Sivas denilince ilk akla gelen markalardan birinin Sivasspor olduğuna değinen Ayhan, kırmızı-beyazlı takımın şehrin göz bebeği olduğunu ifade etti.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivasspor'un şehrin önemli bir değeri olduğunu söyleyerek, Mecnun Otyakmaz ve yönetimine teşekkür etti.Sivasspor'un daha da başarılı olması için çalışacaklarını belirten Bilgin, "Sivas olarak bize düşen de iyi giden bu takıma ve bu yönetime hep ve tam destek olmak. Stadyumu doldurma noktasında bize büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.