Sivasspor'da sakatlık: 2 hafta olmayacak

Sivasspor'da adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Claudemir, 2 hafta oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da sakatlık: 2 hafta olmayacak
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05 Mart 2021 00:26
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Claudemir'in, en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak olacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulüp internet sitesine yaptığı açıklamada, Claudemir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sivasspor'un ligde dün Atakaş Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Claudemir'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Hatayspor maçında sol alt adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Claudemir'e, yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun, en az 2 haftalık tedavi programının ardından takımla antrenmanlara hazır hale gelmesini planlıyoruz."



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