Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.



Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



