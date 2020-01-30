Sivasspor, Rizespor maçında sakatlanan Aroune Kone'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor´umuzda sakatlığı bulunan Arouna Kone´nin sağlık durumu hakkında kulüp doktorumuz Burak Ayyıldız resmi internet sitemize açıklamada bulundu. Oyuncumuz Arouna Kone, Süper Lig'in 19. hafta maçında sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor maçında sakatlandı. Maç sonu yapılan değerlendirmeleri neticesinde, oyuncumuzun sol bacak ön üst adalesinde seviye 2'ye yakın düzeyde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisinin 3-4 hafta sürmesi planlanıyor. A takımımızda Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı bulunan başka sporcumuz bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Rıza Çalımbay, Kone'nin sakatlığının ardından acil forvet aradıklarını söylemişti.
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Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor´umuzda sakatlığı bulunan Arouna Kone´nin sağlık durumu hakkında kulüp doktorumuz Burak Ayyıldız resmi internet sitemize açıklamada bulundu. Oyuncumuz Arouna Kone, Süper Lig'in 19. hafta maçında sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor maçında sakatlandı. Maç sonu yapılan değerlendirmeleri neticesinde, oyuncumuzun sol bacak ön üst adalesinde seviye 2'ye yakın düzeyde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisinin 3-4 hafta sürmesi planlanıyor. A takımımızda Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı bulunan başka sporcumuz bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Rıza Çalımbay, Kone'nin sakatlığının ardından acil forvet aradıklarını söylemişti.
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