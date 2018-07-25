Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un 2018-2019 futbol sezonu kombine bilet satışları başladı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor'un yeni sezonda Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin genel satışı başladı.Kombine bilet fiyatları Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler için 60, maraton alt ve üst C-D-E tribünler için 180, maraton alt ve üst A-B-F-G tribünler için 120, VIP üst kadın tribün için 60, VIP E-B alt tribün için 600 liradan satışa sunuldu. Localarda ise geçen sezonki fiyatlara yüzde 20 zam yapıldı.Kombine bilet satışı www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak. Kombine kart almak isteyenler, nüfus cüzdanı ile müracaat edecek ve kendiyle birlikte en fazla 5 kişi için kombine kart alabilecek. Sezon başladıktan sonra da kombine kart satışları devam edecek.