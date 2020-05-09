Sivasspor'da ikinci oyuncu grubu tesislerdeki ilk çalışmasını yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere verilen ara nedeniyle uzun süre evlerinde bireysel idman yapan Demir Grup Sivassporlu futbolcuların ikinci gurubu, tesislerdeki ilk çalışmasına çıktı.Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasıda, son saha çalışmasını ligin ertelendiği 19 Mart'ta yapan oyuncuların, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 51 gün aradan sonra yeniden sahaya çıktığı belirtildi.Oyuncuların ilk grubu sabah antrenmana çıkarken, ikinci grupta yer alan futbolcuların öğleden sonra bir idman gerçekleştirdiği aktarıldı. İkinci grupta bulunan futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık ve top çalışması yaptıkları ifade edildi.Antrenmanların, gruplar halinde ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ile hijyen kuralları uygulanarak devam edeceği aktarıldı.