Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
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22 Mayıs 2020 21:00
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce gruplar halinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. 

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