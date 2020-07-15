Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 19 Temmuz Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 günlük iznin ardından basına kapalı gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.



Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.



Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.



