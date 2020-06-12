Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas, pres çalışmasıyla devam etti.



Futbolcular idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.



Sakatlığı bulunan Fernando fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi.



Sivasspor, yarınki antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.



