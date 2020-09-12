Sivasspor'da Appindangoye 2 ay yok

Sivasspor yaptığı açıklama ile oyuncusu Appindangoye'nin 2 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da Appindangoye 2 ay yok
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12 Eylül 2020 12:47
Sivasspor'da 28 yaşındaki oyuncu Aaron Appindangoye geçirdiği sakatlık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." dedi.

Appindangoye, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 39 resmi maça çıktı. 



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