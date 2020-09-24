Sivasspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
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24 Eylül 2020 17:09
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı. 

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.



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