Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
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10 Eylül 2020 15:44
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor yarınki antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

 



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