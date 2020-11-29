Sivasspor'da 7 isim Göztepe maçında yok

Süper Lig'de bu sezon iç sahada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü Göztepe'yi yenerek evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda pazartesi saat 19.30'da başlayacak Sivasspor-Göztepe mücadelesinde hakem Serkan Tokat düdük çalacak.



Ligin 10. haftasına 9 puanla giren kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada henüz galibiyetle tanışamadı.



Sahasındaki maçlarda ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, 3. haftada da MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.



Bu sezon ligde sahasında sadece 1 puan alabilen ve 1 gol sevinci yaşayan Sivasspor, evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek elde etmişti.



Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında konuk edeceği Göztepe'yi yenerek, hem iç sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.



Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ maçına 4 yedek oyuncuyla çıkabilen Sivas ekibindeki eksikler de can sıkıyor.



Sakatlıkları devam eden Jorge Felix ve Serhiy Rybalka'nın yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri süren 5 futbolcu da bu maçta görev alamayacak.



