Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 6. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 6. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.Açıklamada,ifadelerine yer verildi.