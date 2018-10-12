  •  
    Mateja Kezman'a şok suçlama! "Tutuklama.."
  •  
    Mesajı var! ''Türkiye'ye 'Hayır' demek aptallık''
  •  
    "Koç otursun, Pep'in BELGESELİNİ izlesin"
  •  
    Beşiktaş'ta TÖRE için yeni bir KARAR çıktı!..
  •  
    Altıntop, Galatasaray'a TRANSFER yapıyor ve...

Sivasspor'da 5 isim takımdan ayrı çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

Kaynak: AA
Sivasspor'da 5 isim takımdan ayrı çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2018 15:35
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde çalıştı. Lig müsabakalarında fazla forma şansı bulamayan bazı futbolcular, 21 yaş altı takımı ile maç yaptı. Bir grup salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ayak tenisi ve kondisyon hareketleri ile idmanı sürdürdü.

Sakatlığı bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Cumartesi günü yapacağı iznin ardından pazar günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için