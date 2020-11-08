Sivasspor'a penaltı verilmeli miydi? 2 farklı görüş

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynadığı mücadelede ev sahibi ekibin penaltı beklediği pozisyon tartışma yarattı. Maç sonunda yorumcular da pozisyonla ilgili farklı görüşler bildirdi.



TRT Spor'da Tümer Metin, Sivasspor'un bir penaltısının verilmediğini belirtirken, hakemin art arda 2 penaltı veremediğini söyledi ve, "Rıza hoca haklı, ilk kez haklı basın toplantısında. Arka arkaya veremezler penaltı. Sadece Galatasaray'a değil, hiçbir büyük takımın aleyhine art arda 2 penaltı veremezler. O kadar cesur olduklarını düşünmüyorum." dedi.



"BUNA VERİLSE MİLYON PENALTI OLUR"



Erman Toroğlu ise A Spor ekranlarında, "Marcao'nun 45+1'de Kayode'ye yaptığı müdahalenin penaltıyla alakası yok. İlkini direk çalarım ama diğeri değil. Uzaktan, yakından penaltı vermem. Böyle penaltı verilirse, milyon penaltı olur. Ceza sahası dışında buna faul bile vermem. VAR'da olsam çağırmam bile." değerlendirmesini yaptı.



"İKİNCİYİ VERMEYECEKSİN DİYE KURAL YOK"



Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ise maç sonunda isyan ederken, "Bir penaltı verdin diye ikinciyi vermeyeceksin kuralı yok. Biz hiçbir hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarında bir sürü puanımız gitti. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.



