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Sivasspor'a Barcelona'dan transfer müjdesi!

Sivasspor'a Douglas müjdesi! Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Barcelona'dan Douglas'la Sivasspor her konuda anlaşma sağladı.

Sivasspor'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
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19 Temmuz 2018 08:53
Sivasspor'a Douglas müjdesi! Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ardından önemli gelişmeler var.

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.



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