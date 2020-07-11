Sivasspor, zorlu Fenerbahçe maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın (12 Temmuz) deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor, zorlu Fenerbahçe maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2020 14:44
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın (12 Temmuz) deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. 

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. 

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ile asbaşkan Faruk Taşseten de izledi.

Sivasspor, uçakla İstanbul'a giderek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için