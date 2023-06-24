Sivasspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:



Bahattin Eken: Başkanvekili - Mali işler ve satın alma sorumlusu.



Mehmet Akif Bağce: Başkan yardımcısı - Sportif ve sponsorluklar sorumlusu.



Gökhan Karagöl: Başkan yardımcısı - Basın sözcüsü ve medya sorumlu.



Yusuf Bozatlı: Asbaşkan - Futbol şube ve altyapı sorumlusu.



Nurettin Yıldırım: Asbaşkan - Kamu kurumları ile ilişkiler sorumlusu.



İbrahim Emre Mermer: Asbaşkan - Kurumsal pazarlama ve lisanslı ürünler sorumlusu.



Burak Özçoban: Asbaşkan - İş geliştirme ve yatırımlar sorumlusu.



Deniz Kızılırmak: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlu.



Kürşad Ceylan: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlusu.



Arif Kaleli: Asbaşkan - Stadyum ve taraftar sorumlusu.



Ömer Yaman: Asbaşkan - TFF ilişkileri sorumlusu.



Faruk Taşseten: Asbaşkan - Tesisler sorumlusu.



Erhan Ekici: Asbaşkan - Hukuk işleri sorumlu.



İsmail Yıldız: Asbaşkan - Dış ilişkiler sorumlusu.





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