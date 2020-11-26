KAYODE YİNE GOLÜNÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2 kez geriye düşen Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.Karabağ 8. dakikada Zoubir ve 51' dakikada Matic ile 2 kez üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ilki penaltı olmak üzere 40 ve 79'da Kone ile 58'de Kayode'den geldi.Bu sonucun ardından Karabağ'tan 2 maçta 6 puan alan Sivasspor, 7 puanlı Maccabi Tel Aviv'in arkasına yerleşti ve son 2 maç öncesinde şansını sürdürdü. Karabağ ise grubun son sırasında puansız kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.Grubun 5. haftasında Sivasspor, evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.4. haftada deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berbere kalan Villarreal, puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.(10) Villarreal(7) Maccabi Tel Aviv(6) Sivasspor(0) KarabağSivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.Karşılaşmanın 57. dakikasında Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu. Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-016. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-258. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-268. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2Başakşehir Fatih TerimJakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)Mahammadaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Romero), Owusu, Zoubir, EmreliSamassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin (Dk. 90+2 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Kayode), KoneDk. 8 Zoubir, Dk. 51 Matic (Karabağ), Dk. 40 Kone (Penaltıdan) ve 79, Dk. 58 Kayode (Demir Grup Sivasspor)Dk. 9 Samassa, Dk. 62 Goiano, Dk. 90+1 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Garayev, Dk. 58 Owusu (Karabağ)