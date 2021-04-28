Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürme peşinde

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.



Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.



Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.



