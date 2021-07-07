Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç idmanla devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kampın altıncı günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.



Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup, kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, diğer grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sivasspor, öğle ve akşam idmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.



