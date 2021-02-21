Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Yatabare ve Gradel attı.18. dakikada Mustapha Yatabare perdeyi açtı. Sol kanattan bindiren Gradel'in ortasında Yatabare ön direkte topa dokundu ve ağları havalandırdı. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 22. maçında 5. golünü atmış oldu. 90+3'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Max Gradel ise skoru belirledi. Gradel de 7 gol, 7 asiste ulaştı.Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 31 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı. Kayserispor ise 25 puanda kalarak 4 hafta sonra mağlup oldu.Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor BAY geçecek9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu güçlükle uzaklaştırdı.55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.Yeni 4 EylülAli Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet MetinMuammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr (Dk. 88 Claudemir), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Boyd), Gradel (Dk. 90+4 Kone), YatabareDoğan Alemdar, Kvrzic, Paz (Dk. 46 Uğur Demirok), Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 75 Sabovic), Lennon (Dk. 75 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 46 Luckassen), İlhan Parlak, Maglica (Dk. 79 Nurettin Korkmaz)Dk. 18 Yatabare, Dk. 90+2 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)Dk. 8 Camara, Dk. 84 Uğur Çiftçi, Dk. 87 Muammer Zülfikar Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Dk. 12 Kvrzic, Dk. 45+2 Muhar, Dk. 67 Campanharo, Dk. 73 Uğur Demirok, Dk. 84 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)