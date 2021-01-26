Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın futbolcusu Yannick Bolasie'yi transfer etmek istediklerini açıkladı.



Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oynatmadığı 31 yaşındaki kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Rıza Çalımbay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen ismin trasferi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



"YANNICK BOLSAIE İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



Rıza Çalımbay, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamada "Anadolu takımları, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi transfer yapamaz. Onların aldığı bir oyuncu parasıyla biz bütün takımı yapıyoruz. Dört büyüklerin yukarıya gitmesi, lider olması tesadüf değil ki! Öyle bir kadronun zaten bunları yapması gerekiyor. Anadolu ekiplerinde yukarıya oynuyorsanız, bir iki tane yıldız isim almanız gerekiyor. Ancak onları almak da kolay değil. Yannick Bolasie'yi almak için çok uğraşıyoruz. Duymuşsunuz, gizlemeye gerek yok." açıklamasını yaptı.



"MİLLİ TAKIM VE YURT DIŞINA GİDERİM"



Öte yandan Rıza Çalımbay, "Teklif gelirse, A Milli Takım ve yurt dışına kesin giderim. Beşiktaş'ta zaten çalıştık." diye konuştu.



