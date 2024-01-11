Sivasspor vs Galatasaray canlı izle şifresiz | Bein Sports Sivasspor GS maçı canlı izle ücretsiz

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Sivasspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Bein Sports... Sivasspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. Cep ya da tabletten beIN Connect uygulamasıyla, web'den ise beinconnect.com.tr üzerinden Süper Lig paketleriniz kapsamındaki maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçlar beIN Connect üzerinden canlı izlenirken TV yayını kapanır. Aynı anda tek bir cihazdan yayın alınabilir.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanınoturacak.Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Charisis, Hakan, Murat, Saiz, Barrow, Koita.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Halil.Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.EN İYİ SAVUNMA GALATASARAY'DAGalatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 24 puan topladı.Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip.Sivas'ta yapılan 17 maçın 6'sını Sivasspor, 6'sını da Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.Galatasaray bu maçlarda 32 gol atarken, Sivasspor ise 27 kez ağları havalandırdı.Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti.Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.