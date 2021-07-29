Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri ve Moldova ekibinin yöneticileri yemekte bir araya geldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ve Petrocub yöneticileri yemekte bir araya geldi
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29 Temmuz 2021 16:35
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Petrocub'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri, Moldova ekibinin yöneticileriyle yemek yedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Mehmet Akif Bağce, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ile Demir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, karşılaşma öncesinde eski Moldova Başbakanı Vasile Tarlev, Petrocub Başkanı Nicolae Usatii ve kulüp yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Otyakmaz, günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve Sivasspor forması hediye etti.

 


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