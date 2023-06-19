Sivasspor ve Konyaspor, Muhammed için yarışıyor

Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen gurbetçi futbolcu Muhammed Kiprit, bir kez daha Türk takımlarının radarında.

Almanya ve Türkiye U19 Milli Takım formalarını terleten, geçtiğimiz dönem U21 Milli Futbol Takımımızda da forma giyen 23 yaşındak forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkat çekmişti.

Her iki ayağını da kullanabilen, fizik gücü yüksek santrforun sözleşmesi bu sezon itibarıyla sona erdi. Hertha Berlin'in altyapısında kendini gösterdikten sonra son olarak Kaiserslautern'de forma giyen Kiprit'in transferini çekici kılan faktörlerden biri de bonservisinin elinde olması. Süper Lig takımlarının kadrolarına katmak için nabız yokladığı Muhammed Kiprit için ilk teması Sivasspor ve Konyaspor sağladı.

Süper Lig'de hücum bölgesinde genel tercih yabancı futbolcu transferi. Ancak 8+3 kural nedeniyle kadroda alternatif yaratıp derinlik oluşturmak isteyen kulüpler yerli santrfor arayışlarını da sürdürüyor.

Letonya ile oynanan milli maçta Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlıkları nedeniyle Umut Nayir ilk 11'de şans bulmuştu.

Son iki sezonda uygulanan yabancı kuralının aynen devam ediyor olması da kulüpleri yerli forvet arayışına iten bir diğer faktör. Bu konuda arayışlarını sürdüren Sivasspor ve Konyaspor'un Muhammed Kiprit'in temsilcisi ile görüştükleri ve transferi bitirerek 10 gün sonraki yeni sezon hazırlıklarına bu oyuncuyu yetiştirmek istedikleri belirtildi.