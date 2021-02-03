Süper Lİg'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Mücadelenin ilk bölümünde Erzurumspor etkili ataklar yaparken, Sivasspor dakikalar geçtikçe oyuna ağırlığını koydu. Özellikle maçın son bölümünde gol için büyük baskı kuran Sivasspor, Erzurumspor'un yeni kalecisi Szumski'yi geçemedi.



Bu sezon lige yükselen Karagümrük ve Hatayspor ile berabere kalan Sivasspor, bu istatistiğini Erzurumspor karşısında da devam ettirdi ve puanını 25'e yükseltti. Erzurumspor ise son 4 deplasman maçından 3. kez puan çıkardı ve 21 puana yükseldi.



Sivassspor, bir sonraki maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.

33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.

36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada defanstan atılan uzun pasla sol kanattan ceza alanı giren Ricardo Gomes'in sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

82. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde top Kone'nin önünde kaldı, araya giren Mehmet Murat Uçar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Kone kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta gitti.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 32 Ziya Erdal), Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 56 Boyd), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Kone), Kayode (Dk. 46 Cofie)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Leo, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Butko), Omolo, Osman Çelik (Dk. 70 Ackah), Novikovas (Dk. 70 Emrah Başsan), Aatıf (Dk. 79 Rahman Buğra Çağıran), El Kabir (Dk. 60 Ricardo Gomes)

Sarı kartlar: Dk. 57 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)







