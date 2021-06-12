Sivasspor ve Antalyaspor Eder'in peşinde

EURO 2016'da Portekiz'e şampiyonluğu getiren golü kaydeden Eder, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Antalyaspor ve Sivasspor, Lokomotiv Moskova'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki yıldız için düğmeye basarken, yapılan görüşmelerde Yiğido 1 adım önde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sivasspor ve Antalyaspor Eder'in peşinde
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12 Haziran 2021 13:54
Éderzito António Macedo Lopes
Éderzito António Macedo Lopes
Lokomotiv Moskova
Süper Lig 'de transfer dönemi resmi olarak açılırken, kulüpler de yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Sivasspor ile üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, EURO 2016'nın yıldızı için düğmeye bastı: Eder...

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli futbolcu için iki ekip de çalışma başlattı. Kasımpaşa döneminde Eder'i kadrosunda görmek isteyen Rıza Çalımbay, 33 yaşındaki oyuncuyu Sivas'a istedi. Yönetim de Çalımbay'ın raporuyla yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı. Ersun Yanal'ın Antalyası da transfer yarışına dahil olurken, Eder'in Avrupa faktörü sebebiyle Yiğidolar'a daha yakın olduğu kaydedildi.

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