Sivasspor, uzatmada çeyrek finale uçtu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, Adana Demirspor'u uzatmalar sonunda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, uzatmada çeyrek finale uçtu
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12 Ocak 2021 21:24
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor uzatmalar sonunda 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Sivasspor 37. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçerken, Adana Demirspor'a beraberliği getiren gol 44. dakikada Yunus Akgün'den geldi. 90 dakika eşitlikle sonuçlandı ve Sivasspor'da 116. dakikada sahneye çıkan Yatabare, takımına galibiyeti ve turu getiren isim oldu.

Bir önceki turda Trabzonspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor'un kupa macerası da böylece son 16 turunda bitmiş oldu.



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