Sivasspor'un yüzü ligde gülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un puan kayıpları devam ediyor.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj'ü sahasında 3-0 yenerek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlılar, ligde ise istikrarsız bir görüntü çiziyor.



Süper Lig'de ilk galibiyetini 9. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek elde eden Sivas ekibi, 10. haftada da sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup edip 6 puanı hanesini yazdırdı.



Bu galibiyetlerle alt sıralardan kurtulma adına önemli adım atan Sivasspor, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0, dün de sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi.



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor, puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.



Kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan 12 haftada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.



Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında 3 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ise 7 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.





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