Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi.



Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.



Ligin 14. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Sivasppor, son olarak Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.



Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.



Geride kalan 18 haftalık periyotta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 26 puana ulaştı.



Sivasspor, ligin 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.





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